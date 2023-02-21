Общество 21 февраля 2023, 12:20 Эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, как подготовиться к посту freepik

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Великий пост в 2023 году начнется 27 февраля и продлится до 16 апреля, поэтому тем, кто собрался его соблюдать, стоит готовиться уже сейчас. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

По ее словам, тем, кто привык правильно питаться в обычной жизни и хотя бы пару раз в неделю устраивает организму разгрузочный день, будет проще перестроиться. Другим же стоит начать подготовку уже сегодня.

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Во-первых, надо перейти на дробное питание. По словам врача, питаться нужно в одно и то же время маленькими порциями, количество приемов пищи при этом увеличится до 5-6. Также в рацион нужно включить как можно больше овощей. Причем как в свежем, так и в тушеном и вареном виде.

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«На обед — салат, заправленный оливковым маслом и лимоном, на ужин — тушеные овощи. Мясо выбирайте нежирное, правильно приготовленное. Ешьте больше рыбы и морепродуктов», — сказала Наталия Тананакина.