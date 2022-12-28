Общество 28 декабря 2022, 14:55 Эндокринолог Лазуренко посоветовала исключить в новогоднюю ночь алкогольные коктейли

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Спиртные напитки всегда наносят вред организму, поэтому от их употребления лучше отказаться даже в новогоднюю ночь. Об этом сообщила врач-эндокринолог Наталья Лазуренко, передала «Вечерняя Москва».

В первую очередь, по словам медика, стоит отказаться от алкогольных коктейлей из-за содержания в них большого количества сахара. Такие напитки повышают инсулин в крови и провоцируют ожирение, написало ИА Nation News.

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Также медик отметила большой вред для организма от крепкого алкоголя. Он надолго остается в организме даже при наличии закусок.

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