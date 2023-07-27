Общество 27 июля 2023, 18:39 Эндокринолог Калинчев рассказал, что сухость во рту может сообщать о сахарном диабете

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Постоянная сухость во рту может говорить о развитии сахарного диабета. Об этом изданию Pravda.Ru сообщил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

Иногда сухость во рту указывает на аллергический ринит, полиноз, воспаление аденоидов. По словам медика, при первых признаках сухости во рту не надо самостоятельно ставить себе диагноз.

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Это состояние может быть связано с тем, что человек употребляет недостаточное количество жидкости. Пересыхать во рту может даже от того, что в помещении под воздействием нагревательных приборов пересушивается воздух, добавил Калинчев.