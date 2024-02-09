09 февраля 2024, 14:37
Эндокринолог Янг посоветовала не заострять внимание на сочетаемости витаминов
Эндокринолог Екатерина Янг посоветовала не заострять внимание на сочетаемости различных витаминов. Такое мышление — путь в невроз, передала слова эксперта Общественная Служба Новостей.
По мнению врача, идея о взаимодействии полезных веществ имеет смысл. Однако куда важнее создать оптимальные условия для правильного усвоения витаминов из пищи и добавок, рассказала специалист.
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Она также посоветовала не выбирать витамины по советам знакомых и фармацевтов. Необходимо получить лабораторное подтверждение о дефиците.
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