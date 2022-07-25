Эндокринолог Хандаева рассказала, какие болезни можно определить по лицу человека

Некоторые болезни невозможно диагностировать без подробных исследований, а другие можно заподозрить по одному только внешнему виду больного. Какие заболевания проявляются во внешности, для kp.ru рассказала Патимат Хандаева, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, старший научный сотрудник отделения нейроэндокринологии Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России.

Например, практически безошибочно можно определить человека с акромегалией — это болезнь, при которой гипофиз выделяет слишком много гормонов роста, в результате чего у человека становятся гипертрофированно крупные черты лица. Такая болезнь лечится операцией на мозге. Бывает и дефицит гормонов роста, который, разумеется, также виден невооруженным взглядом, и может лечиться медикаментозно.

Также по внешности можно заподозрить болезнь Иценко-Кушинга, при которой надпочечники вырабатывают слишком много кортизола.

«У людей с болезнью Иценко-Кушинга бывает красноватое лицо, лишний вес. Таким пациентам помочь можно и нужна операция», — рассказала врач.

Если надпочечники вырабатывают, наоборот, слишком мало кортизола, может развиться болезнь Аддисона. У людей с такой болезнью обычно желтоватый цвет лица.