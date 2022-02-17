Эндокринолог Фадеев развеял миф о сахаропонижающем свойстве лука

Существует мнение, что репчатый лук помогает снижать сахар в крови. Однако это миф, который не имеет отношения к реальности, рассказал в эфире «Радио 1» врач-эндокринолог, профессор Валентин Фадеев.

Он рассказал, что некоторые препараты, предназначенные для снижения сахара, действительно имеют биологическое происхождение, написало ИА Nation News. Однако это не значит, что луком или другими продуктами, которым приписываются подобные свойства, можно заменить эти медикаменты.

«Такого чудодейственного эффекта от лука нет. А заявлять, что сахар снижается от лука при диабете первого типа — вообще нелепость. Потому что при диабете первого типа у человека нет инсулина. И если бы лук снижал у таких пациентов сахар, то возникает вопрос, каким образом? Представить, что жизненно важный гормон можно заменить луком — это абсурдно», — сказал Фадеев.

Ране врач-терапевт Елена Треско назвала факторы, которые влияют на уровень сахара в крови и в перспективе могут привести к сахарному диабету.