Эндокринолог Эльвина Бинатова рассказала о полезных свойствах клубники

Клубника положительно влияет на организм благодаря содержащимся в ней веществам и витаминам. О полезных свойствах клубники «ФедералПресс» рассказала врач — эндокринолог-диетолог Эльвина Бинатова.

«В этой ягоде очень много кверцитина — он мощный антиоксидант. Улучшает когнитивные функции головного мозга и сосудистой стенки. Приостанавливает процесс старения клеток», — отметила врач.

В сочетании с витамином С, которого в клубнике тоже много, квертицин благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. А антоцианы — природные красители, которые придают ягоде красный цвет — улучшают работу кишечника, снижают воспалительный процесс, обладают мочегонным и желчегонным эффектами.

«В клубнике содержатся производные галловой кислоты, которые имеют доказанное антиканцерогенное свойство. Они замедляют врастание в опухолевую клетку сосудов, снижают вероятность рецидива онкологического процесса после лечения», — добавила Бинатова.