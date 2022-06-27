Эндокринолог Алексей Жито объяснил, почему опасно совмещать щавель с алкоголем

Лето — сезон щавеля, это растение многие любят добавлять в салаты и супы. Однако щавель опасно совмещать с алкогольными напитками, предупредил в разговоре с «Газетой.ru» врач-эндокринолог Алексей Жито.

Дело в том, что в щавелевой кислоте содержатся оксалаты, которые выводятся из организма в большом количестве через почки, пояснило РИА ФАН. А при большой концентрации они откладываются в виде камней. Прием алкоголя способствует повышенному выделению оксалатов, сказал врач.

«Если у вас в общем анализе мочи повышены оксалаты — вам лучше отказаться от этого продукта», — добавил эндокринолог.