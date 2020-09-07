«Ему уже деньги собирают, но мы не принимаем». Тюменский подросток-инвалид сам запустил историю с коляской

Мальчику без рук и ног в Тюмени достался подарок от местной соцзащиты — инвалидная коляска, которая приводится в действие при помощи конечностей. Воспользоваться он ей не сможет. О том, какая коляска действительно нужна подростку, «360» рассказала его мама Ольга Денисова. Вдобавок оказалось, что всю эту «историю с коляской» затеял сам подросток.

«У него есть обычная стандартная инвалидная коляска, но и автоматическая погоды не сделает, потому что у сына очень специфическое строение тела — маленькие руки. И поэтому без сопровождения он не может на ней передвигаться самостоятельно, это очень опасно. С возрастом, возможно, нужна будет ортопедическая коляска, сконструированная по его строению», — пояснила Ольга Денисова.

Источник фото: «ВКонтакте»

По ее словам, подросток сам затеял всю эту историю с новой коляской. Сейчас в ней нет острой необходимости. Однако мальчик считает себя «самостоятельным и очень взрослым», поэтому решил «запустить это дело» без ведома родителей.

«Мы еще не обращались даже в соцзащиту. Думаю, если бы обратились, коляску бы нам дали. Сперва нужно пройти ортопеда, мы как раз завтра идем на прием с сыном. А потом будет разговор о коляске. Так что Владимир Воронин слишком категорично написал об этом деле. Проблема-то в том, что даже автоматическая новая коляска ситуацию особо не изменит — сын не сможет передвигаться самостоятельно на ней, в том числе на большие расстояния», — поделилась Ольга Денисова.

Сейчас мальчик гуляет на скейте. Зимой он передвигается с родителями на машине. Недавно подросток потерял скейтборд и написал об этом в социальной сети. В тот же день ему подарили три новых скейта.

«Я теперь боюсь, что дело с коляской обратят не в ту сторону. Сделают шоу, будто сын у нас обездоленный. И ничего, мол, ему не могут организовать, но мы еще даже не обращались за такой помощью. В Сети уже вон деньги ему собирают, но мы ничего не принимаем», — рассказала мама подростка.

Мальчик закончил девять классов и решил продолжать учебу в художественной школе. Также он занимается шахматами. Всего в семье 15 детей, но многие разъехались на учебу или вышли на работу. Сейчас дома остались семь человек. Ольга добавила, что все повзрослели, и организовать быт многодетной семье стало легче.

Историей о мальчике-инвалиде из Тюменского села поделился во «ВКонтакте» блогер Владимир Воронин.