«Ему просто место в аду»: Соловьев предложил дать Ефремову «отдельный срок» за стихи о жертве аварии

Телеведущий Владимир Соловьев обвинил Ефремова в графоманстве за стихи в память о погибшем курьере Сергее Захарове. Он предложил дать актеру «отдельный срок за издевательство над русской словесностью» и отправил его в ад.

«Ефремову, конечно, надо отдельный срок за издевательство над русской словесностью. Потому что уровень графоманства зашкаливает. Ему просто место в аду», — заявил ведущий в эфире программы на YouTube-канале «Соловьев Live».

Он подчеркнул, что Ефремов абсолютно не раскаивается и пожалел, что ему не запросили больший срок. Соловьев назвал актера «убийцей» и «пьяным ничтожеством».

«Что ты несешь? По уровню бездарности, пошлости, мерзости [стихи] можно сравнить только с заключительным словом адвоката Пашаева», — практически прокричал телеведущий.

5 августа в Пресненском суде Москвы прошли прения сторон по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер взял последнее слово и прочитал стихи собственного сочинения, которые посвятил погибшему в аварии Сергею Захарову. В них он назвал себя «ужасным нечеловеком». Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии. Суд огласит приговор 8 сентября.

Пьяный Ефремов на своем внедорожнике врезался в фургон Захарова вечером 8 июня на Садовом кольце. От полученных травм водитель грузовика умер через несколько часов после аварии. Помимо алкоголя, в крови актера нашли следы наркотиков.