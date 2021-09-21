«Ему было смешно». Студенты отказались учиться у преподавателя, не остановившего лекцию во время стрельбы

Студенты больше не хотят учиться у преподавателя Олега Сыромятникова и ждут официального решения деканата. Мужчина не прекратил вести пару, несмотря на просьбы студентов, которые боялись, что стрелок их услышит. А после случившегося он попытался оправдаться, заявив, что сам закрыл дверь, которая якобы была пуленепробиваемой.

Об этом одна из студенток рассказала Life. Девушка уточнила, что она и ее одногруппники сейчас морально истощены — не только из-за самой трагедии, но и из-за реакции на нее в соцсетях. Им не нравятся комментарии, а также заявления Сыромятникова.

«Нам неприятно читать комментарии Сыромятникова, где он пишет, что ему было смешно с того, что мы прятались под партами, когда под нами убивали людей. Он много что в своем интервью заявил: что это он закрыл дверь, что дверь вообще пуленепробиваемая. Конечно, в университетах же все двери пуленепробиваемые», — рассказала девушка.

Она уточнила, что на самом деле дверь закрыла мама одной из студенток. Она переживала за свою дочь, потому что та не смогла бы сама покинуть здание из-за маломобильности. И только из-за действий этой женщины все остальные студенты чувствовали себя более-менее спокойно. При этом Сыромятников выставил ее какой-то сумасшедшей в своем интервью.

Студентка подчеркнула, что все в аудитории просили преподавателя закрыть и забаррикадировать дверь, чтобы все залезли под парты и сидели тихо. Студенты просили его прекратить вести лекцию, потому что боялись, что стрелок может их услышать и прийти в аудиторию.

«Он на наши замечания никак не реагировал, только говорил, что мы мешаем ему вести пару. Мы ждем только официальный комментарий деканата, что они будут делать в этой ситуации. Потому что продолжать учиться с Сыромятниковым мы больше не хотим», — заключила она.

Стрельба в Пермском университете произошла утром 20 сентября. Молодой человек с оружием зашел в один из корпусов и открыл огонь — в результате пострадали 29 человек, еще шесть погибли. Стрелка удалось задержать. Он оказал сопротивление, поэтому был ранен. По данным СМИ, сейчас он в реанимации после двух операций.