Мужчина на скейтборде покорил соцсети. Ему 73 года

Житель Петербурга прокатился по городу на скейтборде и покорил пользователей соцсетей. Все дело в том, что мужчине уже 73 года. Видео с ним опубликовал петербургский серфер Макс Тимухин.

На выложенных в Instаgrаm кадрах видно, как пенсионер стоит двумя ногами на скейтборде и плавно едет по улице. Автор видео отметил, что скейтбордиста зовут Игорь и он впервые встал на доску еще в 1981 году.

Мужчина катался по тротуару на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Тореза. Причем он ехал не на современной доске, а на советской модель скейтборда «Спринт». Такая продавалась около 20-30 лет назад, уточнил сайт kp.ru.

Видео с пенсионером набрало более 34 тысяч лайков и большое количество комментариев. Пользователи восхитились умениями 73-летнего скейтбордиста.

«Огонь дедуля!» — написал один из-подписчиков.

«Вот это круто! Нужно сохранить для мотивации», — поддержал другой.

«Техника как у олдскульных лыжников», — отметили под видео.

«Хочу, чтобы и у меня были такие коленные суставы в 73 года», — заявила девушка.