Мужчина записал видео, в котором он гневно прокоментировал прогноз погоды. Он все ждал, когда расскажут про Киров, но ведущая ни слова не говорит о его родном городе. Комментари мужчины сопровождают весь телевизионный выпуск, но это не помогает. Даже когда Киров появляется на метеорологической карте, его неожиданно головой закрыла ведущая. Возмущению зрителя не было предела.

Видеоролик в итоге попал на глаза ведущей выпуска прогноза погоды Алене Дублюк. Вначале она искренне рассмеялась, а потом решила, что такие эмоции заслуживают отдельного выпуска погодных новостей, специально для такого активного зрителя.

Телеведущая записала вначале ролик для Instagram, а потом вышла и в телевизионный эфир со специальным выпуском.

«Киров, я люблю тебя», — призналась журналистка.

В комментариях пользователи попросили делать такие же увлекательные прогнозы и для других городов России. Уже вышел выпуск про Пензу. На очереди другие российские города.