Вдова Арсена Павлова (Моторолы) Елена назвала признание республик Донбасса и российскую спецоперацию важными событиями для всех живущих в ДНР и ЛНР. Люди ждали этого восемь лет.

Павлова рассказала в интервью военкору RT Семену Пегову о том, как сама встретила новости признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Беседа журналиста и вдовы Моторолы опубликована на YouTube.

«Эти эмоции не передать словами. Мы ждали этого восемь лет, мы за это боролись. Боролись за это тысячи людей. Это была радость. Было ожидаемо, но все равно какой-то шок. Окатило кипятком в один момент. Я рыдала», — поделилась девушка.

Она призналась, что радостные чувства перемешались с болью: дожили до исторического момента далеко не все.

«Сложно осознавать, что ребята, которые стояли у истоков, добивались этого, положили свои жизни, этого не видят и не могут разделить это с нами», — подчеркнула вдова Моторолы.

В ДНР она вернулась навестить могилу супруга и поздравить его с Днем защитника Отечества.

«Я думаю, что он был бы безумно рад и воспринял это как ребенок», — предположила Павлова реакцию мужа на признание ДНР и ЛНР.

После урегулирования ситуации, добавила она, ей хотелось бы, чтобы в Семеновке установили памятник Арсену Павлову — на месте, где находилось его расположение.

Павлов командовал батальоном «Спарта» ДНР. Он погиб 16 октября 2016 года при взрыве в лифте дома в центре Донецка.

Россия признала независимость республик Донбасса 21 февраля и начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Многие западные страны ответили на действия РФ многочисленными санкциями.