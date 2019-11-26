Число россиян, которые хотят покинуть родину, с мая 2019 года увеличилось на 6%. Всего на данный момент эмигрировать готовы 21% соотечественников, тогда как полгода назад о переезде думали 15% граждан России.

По данным «Левада-центра», желанием эмигрировать чаще всего делились респонденты в возрасте от 18-ти до 24 лет (53% от всех опрошенных в этом возрасте). В мае 2019 года 37% принявших участие в опросе молодых людей хотели уехать из России. Меньше всего хотят эмигрировать россияне в возрасте 55 лет и старше — среди опрошенных людей в данной возрастной категории всего 7%.

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Среди причин, из-за которых жители России хотят покинуть страну, социологи называют желание обеспечить своим детям достойное будущее, экономическая обстановка в России, развитая медицина за рубежом, а также возможности для ведения успешного бизнеса.

«Готовность к переезду существенно не изменилась по сравнению с опросом, проведенном в 2017 году. Общее число тех, кто предпринимает какие-то шаги для переезда, составляет около 7%», — говорится в сообщении аналитического центра.

В опросе приняли участие 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.