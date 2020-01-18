Рыжий лес и непонятные причины. Эмигранты из России рассказали о пожарах в Австралии

Житель Подмосковья поменял Балашиху на Сидней, и стал свидетелем лесных пожаров. Владислав Балашов из окна своего дома наблюдал, как распространяется огонь. Теперь мужчина задумался о причинах происходящего.

«Австралийская Балашиха» — так Владислав Балашов, эмигрировавший на зеленый контингент из подмосковного города, назвал свой новый дом. Землю он купил под Сиднеем и построил дом с красивым названием, есть теперь даже соответствующая геометка на Google картах. Разрушительный огонь подступил к его дому практически вплотную. Сейчас он спокоен. Но две недели назад настроение было совсем другим.

«Рассказывать о пожарах лучше всего, когда они закончились. Внизу у нас весь лес рыжий. Горел, из долины к нам понесся шквал огня», — сказал Владислав Балашов.

Как и всем австралийцам, во время стихии рассуждать о ее причинах ему было некогда — нужно было спасать себя и близких. А вот сейчас, когда можно хоть бы немного выдохнуть, мужчина задумался о происходящем.

«Тут наложилось несколько факторов: жара, рекордная температура, все вокруг высохло», – отметил Владислав.

Но вот тут мнения ученых, климатологов и простых обывателей расходятся. Пока дожди смывают гарь и пепел, все сильнее разгорается пожар виртуально-медийный. Миллионам зрителей показывают ужасающие, апокалиптичные картинки горящей Австралии и сопровождают их мантрой о глобальном потеплении: мол, все дело в изменении климата. Основной аргумент — небывалая жара: не привычные 40-43 градуса, а все 46. Но метеобюро Австралии не обманешь: раньше на материке фиксировались и более высокие температуры.

Многие австралийцы пеняют именно на борцов за сохранность природы. Несколько лет активисты рьяно защищали леса от естественного горения, которое деревьям просто необходимо. Поэтому теперь природа не вытерпела и решила взять свое: сожгла все разом. По мнению австралийцев, на псевдоэкологах лежит вина за гибель миллионов сгоревших гектаров земли и за десятки тысяч погибших животных. Поэтому с такой радостью австралийцы встречали американских пожарных — своим не доверяют. Те, по их мнению, умеют только позировать на камеры с коалами.

По этой же причине австралийцев раздражает Скомо, как они ласково называют премьера Скотта Моррисона: он слишком часто твердит одно и то же про глобальное потепление. Среди жителей зеленого континента бытует мнение, что Моррисону нужно только одно: склонить Австралию к подписанию Парижского соглашения. Но самим австралийцам — людям и бизнесу — оно не по душе. Поэтому в СМИ то и дело мелькает информация о миллиарде погибших животных.

На самом деле, по мнению австралийцев, сначала речь шла о том, что 800 миллионов — это количество особей, проживающих на территориях в зоне риска. Точных данных о погибших животных пока нет. Но некоторые подсчитали, что только коал — самых медлительных и беззащитных — погибло от трех до тридцати тысяч. Остальные животные вполне умеют спасаться от огня. Правда, в ближайшие дни им придется несладко: пока сгоревшие леса будут восстанавливаться после очистительных пожаров, неплохо бы помочь их обитателем с кормом.

Уже которую неделю местные жители ездят по окрестностям и помогают животным: поят, дают корм. А кто-то забирает лесных обитателей к себе домой или отвозит в специальные приюты.

Ситуацию с пожарами в Австралии назвали самой масштабной за последние несколько десятилетий. С конца июля выгорели свыше половины зеленых территорий — это миллионы гектаров земли. Погибли 28 человек и свыше миллиарда животных. В штате Новый Южный Уэльс огонь повредил или полностью уничтожил более трех тысяч домов.