Окружение первого президента РФ Бориса Ельцина планировало присоединить Крым в обмен на бесплатный газ Украине. Об этом бывший вице-премьер России Анатолий Полторанин рассказал журналисту Дмитрию Гордону.

«Я просил министра иностранных дел Андрея Козырева провентилировать у ребят ваших, можем ли мы взять Крым в обмен на то, что мы Украине будем 10 лет давать бесплатно газ. Хорошая сделка. Но Крым [планировалось] не просто бесплатно захапать, а сделать автономией, открытой для нас, для Украины. Ельцин не захотел», — рассказал он.

По словам Полторанина, на это Ельцин сказал, что России не нужен ни Крым, ни Севастополь, потому что флот можно перебросить на свободные пирсы в Санкт-Петербурге. Он также заявил, что Украина сама виновата в потере полуострова в 2014 году. Тогда по итогам референдума Крым стал российским.

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко накануне заявила, что украинские власти больше заботятся об отношениях с другими государствами, чем о своем народе. По ее мнению, страна теряет суверенитет в связи с внешним управлением.