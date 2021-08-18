Хасбулатов рассказал об пораженческом настроении Ельцина с приходом ГКЧП

Первый президент России Борис Ельцин не верил в свою победу и был готов сдаться ГКЧП с начала августовского путча. Своими воспоминаниями с Ura.ru поделился заведующий кафедрой мировой экономики РЭУ имени Плеханова Руслан Хасбулатов. В тот год он занимал пост председателя Верховного Совета РСФСР.

Он пояснил, что в 1991 году он жил с Ельциным по соседству и утром 18 августа зашел к президенту РСФСР в гости.

«Он мне говорит, мол, ну, все — мы проиграли. Он считал, что нас арестуют. Мне пришлось его встряхнуть, напомнить о нашей двухлетней борьбе за развитие демократического процесса и реформы. Сказал ему, что пока нас не арестовали, нужно сопротивляться, напишем обращение к народу. Так что у ГКЧП был шанс сохранить СССР, они считали, что Ельцин сдастся, но они недооценили меня», — заявил Хасбулатов.

«Обращение к гражданам России», о котором упомянул бывший политик, Борис Ельцин зачитывал стоя на танке перед Белым домом. В тексте действия ГКЧП назвали «реакционными и антиконституционным переворотом».

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С 18 по 21 августа в СССР произошла попытка государственного переворота. Руководители Советского Союза, ЦК КПСС и силовых ведомств объединились в Государственный комитет чрезвычайного положения (ГКЧП) ради захвата власти в стране. Также они преследовали цель не допустить подписания между республиками договора о создании Союза Суверенных государств (ССГ). Занимавшего пост президента Советского Союза Михаила Горбачева изолировали на даче в Форосе.

Сопротивление ГКЧП оказывала команда Бориса Ельцина, занимавшего пост президента РСФСР. Они забаррикадировались в Белом доме и получили поддержку народа. В результате путчисты проиграли, а Советский Союз спустя шесть месяцев распался.