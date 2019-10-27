Элтон Джон перенес концерт на несколько месяцев из-за болезни

Концерт Элтона Джона в американском Индианаполисе перенесли на несколько месяцев из-за болезни исполнителя. Мероприятие, которое планировалось провести 26 октября, пройдет 26 марта 2020 года, сообщили организаторы.

Сам артист извинился перед зрителями за внезапную отмену шоу.

«С тяжелым сердцем я вынужден сообщить, что я очень плохо себя чувствую и поэтому не могу выступать этим вечером», — написал он в Twitter.

Певец добавил, что «ненавидит» подводить своих фанатов, однако не может поступить по-другому.

Концерт планировался в рамках прощального тура 72-летнего артиста. В 2021 году Элтон Джон планирует отказаться от гастролей.

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Пресс-служба арены «Бэнкерс Лайф-филдхаус», на которой должно было состояться представление, также извинилась за неудобства. Там пообещали, что зрители, купившие билеты на шоу 26 октября смогут пройти по ним на концерт в марте, сообщило издание Nation-news.

Тем временем, одна пользовательница написала в комментариях, что специально прилетела из Бостона, чтобы вместе с сестрой сходить на концерт в день ее рождения.

«Так что я просто потратила 700 долларов на авиабилеты и 500 долларов на отель для чего? Чтобы вернуться назад и повторить это снова в марте? Я сочувствую Элтону, но я не печатаю деньги», — написала она.