Елочные игрушки и гирлянды стали меньше покупать в России

До Нового года остается всего пару недель и россияне активно готовятся к празднику. Магазины предлагают всевозможные товары, но оказалось, что спрос на них сильно упал. Например, за месяц в этом году елочных игрушек купили на 48% меньше, чем за такой же период в прошлом.

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Специалисты «Платформы ОФД» изучили, сколько было продано новогодних товаров с 15 ноября по 6 декабря в 2018 году с нынешними показателями. Оказалось, что россияне стали намного реже покупать праздничную атрибутику, пишут «Известия».

В 2019-м жители приобрели на 12% меньше искусственных елок, а продажи новогодних гирлянд снизились на 25%. Больше всего интерес упал к елочным игрушкам, которых купили меньше на 48%. Мишура тоже продается намного хуже, чем раньше. Спрос на нее уменьшился на 47%.

Единственным новогодним товаром, продажи которого повысились на 15%, стали звезды на верхушки елок.

По словам директора по продуктам на данных «Платформы ОФД» Дмитрия Батюшенкова, падение спроса объясняется очень просто — у людей нет настроения. Далеко не во всех регионах уже выпал снег, поэтому приближение праздника пока не ощущается.