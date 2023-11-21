Общество 21 ноября 2023, 13:57 Елочные базары в Нижнем Новгороде откроются во второй половине декабря

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Новогодние базары откроются в Нижнем Новгороде во второй половине декабря. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на департамент развития предпринимательства и инвестиций.

На торговых площадках будут представлены натуральные ели, праздничные украшения и хвойный лапник. Специальные рынки будут работать в Московском, Автозаводском, Канавинском, Приокском, Советском и Нижегородском районах города.