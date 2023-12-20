20 декабря 2023, 09:01
Елочные базары начали открываться в Москве
Елочные базары будут работать в Москве до 31 декабря
В Москве открывают елочные базары, которые будут работать до 31 декабря. Для покупателей доступны ели из Пермского края, Кировской области, Республики Башкирии, а также пихты из Дании и Бельгии. Помимо традиционных вариантов, горожанам представят сосну и лапник. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Дизайн рынков утвердили в комитете по архитектуре и градостроительству Москвы. Его не меняли с 2015 года, поэтому москвичи легко могут найти елочные точки. Базары собраны из типовых модулей с металлическим каркасом, а внешняя сторона облицована деревянными рейками.
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На участке рынка всегда есть ограждение, освещение и праздничное оформление. Кроме того, обязательно висит надпись с указанием организационно-правовой формы и юридического адреса организации. Продавцы обязательно информируют о графике работы елочного базара и розничных ценах на товары.
Во время рабочего дня продавец обязан приводить в надлежащее санитарное состояние свою зону и рядом лежащую. После завершения работы базара он очищает территорию в течение трех суток. Также на точке должны быть средства пожаротушения и информация о телефонах органов госконтроля и надзора.
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