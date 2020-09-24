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    24 сентября 2020, 10:56

    Эльман Пашаев ответит журналистам на онлайн-конференции

    Редакция сайта 360°

    Телеканал «360» приглашает журналистов принять участие в пресс-конференции с юристом Эльманом Пашаевым. Мероприятие пройдет 25 сентября в 11:00.
    Эльман Пашаев ответит журналистам на онлайн-конференции

    В ходе пресс-конференции он расскажет о своей работе над делом актера Михаила Ефремова. Юрист прокомментирует решение адвокатской палаты Северной Осетии лишить его статуса адвоката, а также более подробно расскажет о своих дальнейших планах в рамках работы и объяснит свое решение баллотироваться в Госдуму. Кроме того, Эльман Пашаев прокомментирует обвинения в мошенничестве, которые ранее появились в СМИ, а также начатую из-за них прокурорскую проверку.

    Участники пресс-конференции:

    — юрист Эльман Пашаев.

    Время проведения:

    25 сентября. Начало пресс-конференции в 11.00, вход до 10.45.

    Место проведения:

    Москва, Зубовский бульвар, 4, телеканал «360». Вход в здание только в масках — их можно будет получить на проходной.

    Аккредитация:

    до 24 сентября 17.00

    Присылайте на электронную почту d.rasskazova@360tv.ru:

    Ф. И. О., дата рождения, данные паспорта.

    Для вноса и выноса техники — перечень техники с серийными номерами.

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