Эльман Пашаев ответит журналистам на онлайн-конференции
В ходе пресс-конференции он расскажет о своей работе над делом актера Михаила Ефремова. Юрист прокомментирует решение адвокатской палаты Северной Осетии лишить его статуса адвоката, а также более подробно расскажет о своих дальнейших планах в рамках работы и объяснит свое решение баллотироваться в Госдуму. Кроме того, Эльман Пашаев прокомментирует обвинения в мошенничестве, которые ранее появились в СМИ, а также начатую из-за них прокурорскую проверку.
Участники пресс-конференции:
— юрист Эльман Пашаев.
Время проведения:
25 сентября. Начало пресс-конференции в 11.00, вход до 10.45.
Место проведения:
Москва, Зубовский бульвар, 4, телеканал «360». Вход в здание только в масках — их можно будет получить на проходной.
Аккредитация:
до 24 сентября 17.00
Присылайте на электронную почту d.rasskazova@360tv.ru:
Ф. И. О., дата рождения, данные паспорта.
Для вноса и выноса техники — перечень техники с серийными номерами.