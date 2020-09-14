Эльман Пашаев ответил своим критикам

Юрист напомнил, что на суде потерпевшая сторона просила не давать Ефремову меньше восьми лет. В вопросе назначения наказания это оказалось решающим фактором. Пашаев пояснил, что в делах об авариях срок зависит от воли потерпевших.

«Те, кто говорит, что Ефремов мог получить меньший срок, или не понимают в юриспруденции ничего, или провокаторы. <…> Но разве есть у нас в Уголовно-процессуальном кодексе такая статья, которая позволяет наказывать за адвоката и давать за него лишние два-три года?» — задался вопросом собеседник информагентства.

В свою очередь адвокат Мария Золотковская сочла восьмилетний срок чересчур суровым. Она напомнила, что за такие преступления люди получают гораздо меньше.

«Ефремов же явно получил несколько больше. По моему мнению, такой приговор излишне жестокий, с учетом того, что иные лица получают меньше. Даже сторона пострадавших в лице адвоката Добровинского рассчитывала на срок не более пяти-шести лет», — обратила внимание специалист.