Эльман Пашаев ответил на обвинения в завышении гонорара

Адвокат Эльман Пашаев опроверг обвинения в получении слишком большого гонорара от Михаила Ефремова. СМИ писали, что ему заплатили 11 миллионов рублей.

«Глупость и грязь. Пусть показывают мои расписки, тогда и поймете, что было на самом деле», — заявил Пашаев. Его слова приводит РИА ФАН.

При этом ранее адвокат утверждал, что работал на Ефремова бесплатно, потому что Ефремов признал свою вину в смертельной аварии.

На стадии предварительного рассмотрения дела Пашаев получил от своего подзащитного 11 миллионов рублей, писало информационного агентство Ura.ru. При этом адвокат пообещал Ефремову добиться самого мягкого наказания из всех возможных. Кроме того, по данным издания, он сам навязал свои услуги актеру, сославшись на общих знакомых.

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии за вождение в состоянии алкогольного опьянения и провоцировании ДТП, в результате которого погиб человек. Сейчас актер находится в СИЗО. К нему началось «народное паломничество» поклонников. Осужденному несут письма, передачки и даже пироги.