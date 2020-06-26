Избирательные участки на пеньке и в багажнике. Элла Памфилова рассказала о фейках и вбросах на голосовании

Фотографии с голосующими на пеньке, территориальный избирательный участок в багажнике — дискредитирующие ход голосования фото и видео разлетелись по всему Интернету. В ЦИК связались с каждым «отличившимся» регионом и разобрались в ситуации. Нарушения правил нигде не было.

Второй день голосования. Внимание Центральной избирательной комиссии приковано к итогам первого дня. Председатель ЦИК Элла Памфилова разобрала каждую ситуацию и внесла необходимые изменения в режиме онлайн.

И первой в списке вопросов, мимо которых комиссия пройти не смогла, стала серия фото, где избирательный участок якобы организовали на пеньках. Председатель ЦИК о происходящем отозвалась крайне критично.

«Вы знаете, просто стыдно стало. Не за наших людей. Они далеко не молодые, с натруженными руками, ногами. Они берут вот эти все тяжелые ящики, они обходят деревни, чтобы прийти к дедушкам старым, инвалидам по их заявкам. И какой-то молодой здоровый молокосос, простите меня, исподтишка, на четвереньках из-под кустика фотографирует. Ах, не на тот пенек они сели», — сказала Памфилова.

В Приморье отчитались по инциденту, связанному с голосованием в багажнике. Оказалось, что организаторы просто приехали к людям, голосующим на дому, а не разворачивали в багажнике избирательный участок.

Источник фото: телеканал «360»

Подобные подборки Памфилова назвала не иначе как беспардонным глумлением над людьми, которое превращает самих зачинщиков в политических шутов. Вместо этого председатель предложила автору фото зарегистрироваться наблюдателем и потаскать урны для бюллетеней по деревням.

Не меньше возмущения вызвало у комиссии видео с избирательного участка в Дагестане, где якобы для голосования используются очень необычные ручки.

Председатель избиркома Дагестана Магомед Дабиров подтвердил, что язык на видео — не дагестанский. А еще показал ручки, которые закупили для голосования. И других у них, говорит, нет. Да и те на всякий случай проверили.

Но были в этом дне и приятные итоги. По словам Памфиловой, первая ночь после начала голосования прошла спокойно и без ЧП. А заполненные бюллетени провели ее в сейф-пакетах, закрытых в сейф-боксах. Под надежной дополнительной охраной.

Подробности — в сюжете канала «360».