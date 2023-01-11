11 января 2023, 13:36
Елки и сосны собрали для животных в Московском зоопарке
Сотрудники Московского зоопарка завершили сбор елок, сосен и пихт для животных. Деревья поступали, в основном, с елочных базаров. Об этом сообщил ОТР.
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Некоторые деревья стали украшением для вольеров животных, другие с удовольствием едят винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, альпаки. Панды, например, любят играть с хвоей, а кошачьи используют кору для заточки когтей.
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