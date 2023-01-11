Общество 11 января 2023, 13:36 Елки и сосны собрали для животных в Московском зоопарке

Читать 360tv в

Сотрудники Московского зоопарка завершили сбор елок, сосен и пихт для животных. Деревья поступали, в основном, с елочных базаров. Об этом сообщил ОТР.

Реклама

Некоторые деревья стали украшением для вольеров животных, другие с удовольствием едят винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, альпаки. Панды, например, любят играть с хвоей, а кошачьи используют кору для заточки когтей.