«Елка желаний» исполнила мечту мальчика из Тюменской области

Благодаря акции «Елка желаний» исполнилась мечта маленького жителя Тюменской области — поработать машинистом поезда. Об этом рассказал Infox.ru.

Акция проводится по всей России. До середины декабря ребята со всей страны загадывали свои заветные желания, теперь они приводятся в исполнение.

Мальчик из поселка Боровский, больной эпилепсией, загадал желание — побыть на месте машиниста поезда. Из-за болезни мальчик не посещает школу, однако очень увлечен поездами и часто ходит с мамой на станцию, чтобы посмотреть на них.

Желание юного тюменца исполнилось благодаря Андрею Артюхову, депутату Тюменской областной думы. Именно он снял желание мальчика с елки и связался со знакомыми на железной дороге.

Благодаря акции мечта мальчика исполнилась — он совершил поездку по участку Тюмень — Войновка на тепловозе, рядом с машинистом Леонидом Чепурновым, и даже помогал машинисту в управлении составом.