«Елка желаний» исполнила мечту девятилетней девочки из Нового Уренгоя

Благодаря акции «Елка желаний» депутат ямальского парламента Виктор Гордиенко смог исполнить мечту девятилетней жительницы Нового Уренгоя. Она побывала в кабине пилота самолета, написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал Заксобрания ЯНАО.

После того, как депутат снял с «Елки желаний» шарик с мечтой девочки, он загорелся желанием ей помочь. Осуществить мечту помогли сотрудники новоуренгойского аэропорта и авиакомпании «Ямал».

Летом девочка впервые летала в самолете и с тех пор очень хотела увидеть, как устроена кабина пилотов. Осуществив заветное желание она всерьез задумалась о карьере в авиации.