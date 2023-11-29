Общество 29 ноября 2023, 16:41 Елка исчезла. Новогоднее дерево спилили в Челябинской области без разрешения хозяйки Жительница Миньяра Шалдина обвинила мэрию в краже елки с ее дачного участка Maksim Konstantinov/Global Look Press

Читать 360tv в

Один из чиновников администрации Миньярского городского поселения в Челябинской области спилил без согласия владельца участка ель и установил ее на площади. Об этом «Звезде» заявила хозяйка садового участка Елена Шалдина.

Она рассказала, что ее муж посадил это дерево еще 41 год назад. Семья внимательно ухаживала за елью и даже подпиливала ее верхушку. Женщина пожаловалась, что сотрудники мэрии спилили дерево, не согласовав с ней этот вопрос.

Реклама

«Елка с нашего участка исчезла. Ветки валяются, которые ненужные были. Елка стояла здесь с 1 сентября 82-го года», — отметила она.

Елена Шалдина сообщила, что увидела ель на площади и пошутила, что она очень похожа на ту, которая растет на семейном участке. Когда она вернулась на дачу, то заметила на месте прекрасного хвойного дерева лишь пень.

Ранее сильный ветер повалил главную рождественскую елку Вашингтона, сообщил RT. Норвежская 12-метровая ель упала перед тем, как президент США Джо Байден должен был торжественно зажечь на ней огни. Церемонию отложили на 30 ноября, но садовники усомнились в том, что привезенное из Западной Виргинии дерево удастся спасти.