Елизаветинский бал в честь защитников Отечества прошел в МГОУ

В Московском государственном областном университете прошел Елизаветинский бал в честь защитников Отечества. В творческом мероприятии участвовали студенты разных факультетов. Поддержать его приехали знаменитости, в том числе певец Родион Газманов.

Девушки нарядились в роскошные бальные платья, юноши — во фраки. На балу образовалось 25 танцевальных пар. Участники рассказали, что готовились три месяца, усердно оттачивали танцевальные номера: вальс, польку, кадриль.

«Репетиции проводились три дня в неделю», — сообщили студенты МГОУ Олеся Правило и Даниил Ларькин.

В университете насыщенная жизнь, учащиеся активно участвуют в мероприятиях и конкурсах. Как отметила ректор МГОУ Елена Певцова, в 2022-м они проходят в духе традиций, которые закладывает Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Бал — неотъемлемая часть истории.

«В любое время, сложное или простое, нельзя забывать об искусстве. А в сложные времена, традиции приобретают особый смысл и значимость», — заметил Родион Газманов.

Пары кружились по Демидовскому залу под живое исполнение оркестра «Сириус». Финальным аккордом торжества стало награждение короля и королевы бала.

«Рады, что мы вносим вклад в историю и традиции подобных мероприятий! Бал — это единение, это всегда творческие эмоции, чувства, которые людей соединяют, которые заставляют людей думать о будущем», — заметила Елена Певцова.

Студенты уже активно готовятся к следующим мероприятиям: «Мистер и миссис МГОУ» и кубку КВН.