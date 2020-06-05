Елизавета Пескова захотела жить на две страны

«Не бывает ответа на этот вопрос — где лучше. Везде свои плюсы и минусы. Нужно стремиться иметь возможность брать лучшее отовсюду. Москва — город для работы и учебы. Париж — город для жизни», — отметила Пескова.

Климат Франции хорошо влияет на ее самочувствие. А в России больше возможностей, чем в Европе, уверена девушка.

По ее словам, при смене обстоятельств, в ее судьбе может появиться и новый вариант с местом жительства.