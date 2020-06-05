Елизавета Пескова оценила действия властей во время коронавируса

Россия справляется с пандемией и делает это достойно, сказала она.

Девушка назвала действия властей «правильными, эффективными и современными». Однако она обратила внимание, что изначально в стране не было достаточного количества медицинских масок.

Тем не менее отечественная медицина оказалась на порядок лучше за счет профессионализма врачей и особенностей функционирования системы здравоохранения. В США граждане не могут обратиться в больницы за помощью из-за высоких цен на услуги. В России же власти приняли эффективные меры, благодаря которым снизился рост числа заболевших.