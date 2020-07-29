Элитное жилье в Москве перестало пользоваться спросом

Рынок элитного жилья пострадал сильнее массового. В бизнесе возникли проблемы, а корпорации снизили расходы на жилплощадь для сотрудников. Число сделок по аренде высокобюджетных квартир упало на 40%.

Итоги первого полугодия на рынке недвижимости подвели специалисты Knight Frank, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования. Стоимость аренды элитных квартир начинается от 150 тысяч рублей в месяц. И сделок по ним заключили с января по июнь на 39% меньше. Схожая статистика и у аналитиков Savills, указавших на 36% снижение спроса со стороны корпоративных клиентов.

В компании Penny Lane Realty заметили, что на рынке аренды высокобюджетного жилья сделок стало меньше на 90%. Предложение тем временем растет. По разным оценкам, оно увеличилось на 22–26%.

В сегменте аренды массового жилья спрос тоже снизился, но менее значительно — на 35%. Эксперты считают, что причиной этому стал отъезд из Москвы многих сотрудников столичных компаний, которые работают удаленно.

Многие арендаторы элитного жилья либо потеряли работу, либо испытывают сложности с бизнесом. В итоге их семейный бюджет снизился. Кроме того, на время ограничений кто-то предпочел перебраться за город.