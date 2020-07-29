Элитное жилье в Москве перестало пользоваться спросом
Итоги первого полугодия на рынке недвижимости подвели специалисты Knight Frank, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования. Стоимость аренды элитных квартир начинается от 150 тысяч рублей в месяц. И сделок по ним заключили с января по июнь на 39% меньше. Схожая статистика и у аналитиков Savills, указавших на 36% снижение спроса со стороны корпоративных клиентов.
В компании Penny Lane Realty заметили, что на рынке аренды высокобюджетного жилья сделок стало меньше на 90%. Предложение тем временем растет. По разным оценкам, оно увеличилось на 22–26%.
В сегменте аренды массового жилья спрос тоже снизился, но менее значительно — на 35%. Эксперты считают, что причиной этому стал отъезд из Москвы многих сотрудников столичных компаний, которые работают удаленно.
Многие арендаторы элитного жилья либо потеряли работу, либо испытывают сложности с бизнесом. В итоге их семейный бюджет снизился. Кроме того, на время ограничений кто-то предпочел перебраться за город.