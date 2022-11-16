Эксклюзив 16 ноября 2022, 00:28 «Ели раз в сутки». Многодетная семья из Мариуполя рассказала, как пережила эту весну Многодетная семья из Мариуполя получила помощь от «Доброго дела» Подмосковья

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Помощь от жителей Подмосковья в рамках акции «Доброе дело» получают военные на фронте и мирные жители. Вещи и продукты получила и многодетная семьи из Мариуполя. Корреспондент «360» Ольга Мациевская рассказала их историю.

У Юлии и Дмитрия четверо детей. Их квартира сейчас совсем непригодна для проживания. Поэтому они нашли временный кров в соседнем подъезде. Хозяева выехали из города и разрешили занять свою квартиру многодетной семье. Здесь тоже нет стекол, а входную дверь заменяет ткань, но жилье все же сохранилось лучше.

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«Воду дали, свет дали месяц назад. Газа и отопления пока нет. Окна чем смог, тем заделал. Но все равно, если ветер, выдувает все», — рассказал Дмитрий.

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Юлия добавила, что дом будут сносить. Но окна все равно на зимнее время обещали поставить.

По сравнению с условиями, в которых семья укрывалась от бомбежек — нынешние условия воспринимаются за счастье.

«Все, идем проситься в подвал»

Юлия и Дмитрий до последнего не хотели уходить из своей квартиры. Когда начались обстрелы со стороны ВСУ, они вместе с детьми прятались в кладовке, под перевернутой мебелью. Пока снаряды не начали попадать в дом. После этого семья перебралась в подвал гостиницы по соседству.

«И все, папа (Дмитрий — прим. ред.) встал [и сказал]: „Все, сейчас чуть-чуть утихомирится… ничего не знаю, как хотите, идем проситься в подвал“. И мы пошли. Хоть там были семьи, там пять-шесть семей жили, они нам освободили комнату. И, конечно, первую ночь мы спали очень хорошо. Дома, если все грохочет, все прямо заливает уши, а в подвале как-то приглушенно», — поделилась Юлия.

Продукты добывали как могли

Продовольствие для семьи и соседей Дмитрий добывал со старшей дочерью, так как его документы сгорели. Если бы шел один — военные могли бы принять за противника, одетого в гражданское.

«Кушали раз в сутки мы с ней, чтоб малые не голодовали. Еще умудрялись других подкармливать… Дедушка у нас там был… дядя Миша», — рассказал отец семейства.

Теперь, когда в Мариуполе мир, семья начинает задумываться о будущем. Юлия, как любая мать, мечтает о лучшем будущем для детей.

«Чтобы получили образование хорошее, чтобы увидели эту жизнь — нормальную, счастливую», — сказала она.