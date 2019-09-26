Елена Зеленская в жилетке на голое тело затмила первых леди

Первая леди Украины, супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена похвастала нежно-голубым брючным костюмом, в котором она посетила ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development. Подписчики восхищены.

Источник фото: Instagram

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«Подвернулся случай принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их взнос в достижение глобальных Целей устойчивого развития. Выражаю глубокое уважение и сердечно приветствую номинантов!» — написала супруга президента в своем Instagram.

Источник фото: Instagram

Подписчики Елены с восторгом приняли костюм-тройку, в котором первая леди Украины пришла на обед. Правда, некоторые отметили, что зря дизайнер спрятал супруге президента запястья за рукавами, но зато все отметили, что жилетка на голое тело — это настоящая находка.

Источник фото: Instagram

Отметился в комментариях и высокопоставленный супруг красавицы. Он был сдержан: поставил в комментариях только огонь и сердечко.