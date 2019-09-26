  • Елена Зеленская в жилетке на голое тело затмила первых леди

    26 сентября 2019, 09:13

    Алексей Сахаров

    Первая леди Украины, супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена похвастала нежно-голубым брючным костюмом, в котором она посетила ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development. Подписчики восхищены.
    Елена Зеленская в жилетке на голое тело затмила первых леди | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

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    «Подвернулся случай принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их взнос в достижение глобальных Целей устойчивого развития. Выражаю глубокое уважение и сердечно приветствую номинантов!» — написала супруга президента в своем Instagram.

    Елена Зеленская в жилетке на голое тело затмила первых леди | Изображение 2
    Источник фото: Instagram

    Подписчики Елены с восторгом приняли костюм-тройку, в котором первая леди Украины пришла на обед. Правда, некоторые отметили, что зря дизайнер спрятал супруге президента запястья за рукавами, но зато все отметили, что жилетка на голое тело — это настоящая находка.

    Елена Зеленская в жилетке на голое тело затмила первых леди | Изображение 3
    Источник фото: Instagram

    Отметился в комментариях и высокопоставленный супруг красавицы. Он был сдержан: поставил в комментариях только огонь и сердечко.

    Елена Зеленская в жилетке на голое тело затмила первых леди | Изображение 4
    Источник фото: Instagram