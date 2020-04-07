    07 апреля 2020, 00:51

    Елена Воробей рассказала о спасении дочери от инвалидности

    Кирилл Фролов

    Дочь юмористки Елены Воробей могла остаться инвалидом, если бы ей не сделали операцию на позвоночнике. Об этом Воробей рассказала в эфире программы «Судьба человека» на «России 1».
    Елена Воробей рассказала о спасении дочери от инвалидности

    По словам актрисы, у ее дочери Софии диагностировали сколиоз третьей степени — «тяжелый, который, если бы мы не приняли меры, повлек бы за собой инвалидность».

    Вначале Воробей винила врачей, из-за того, что диагноз не поставили раньше. А затем решила действовать. Операцию ее ребенку провели 2 мая, в день рождения отца пародистки.

    Хирурги работали в течение шести часов. В итоге операция прошла успешно, осанка Софии выпрямилась.