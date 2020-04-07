Елена Воробей рассказала о спасении дочери от инвалидности

По словам актрисы, у ее дочери Софии диагностировали сколиоз третьей степени — «тяжелый, который, если бы мы не приняли меры, повлек бы за собой инвалидность».

Вначале Воробей винила врачей, из-за того, что диагноз не поставили раньше. А затем решила действовать. Операцию ее ребенку провели 2 мая, в день рождения отца пародистки.

Хирурги работали в течение шести часов. В итоге операция прошла успешно, осанка Софии выпрямилась.