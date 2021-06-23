Елена Церетели: для занятия бизнесом нет возрастного ценза

Председатель Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели обсудила с «Экономикой сегодня» пути развития малого бизнеса.

«Для занятия бизнесом нет возрастного ценза», — заметила Церетели.

По ее словам, предпринимательством могут заниматься все, у кого есть предложение, которое будет пользоваться спросом на ранке. Она подчеркнула, что сложно говорить об экономическом росте без вовлечения в бизнес молодежи.

«Нацпроект по развитию МСП, который с 2019 года Общественный совет реализует вместе с Центром оказания услуг „Мой бизнес“, предоставляет различные инструменты развития предпринимательства, в том числе молодежного», — напомнила собеседница издания.

Она рассказала, что начинающие и действующие бизнесмены получают актуальные навыки и знания на базе этой инфраструктуры, а также разрабатывают собственные идеи и обмениваются информацией.