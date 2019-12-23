Елена Малышева провела экскурсию по «своей лондонской квартире»

Телеведущая Елена Малышева записала видео с экскурсией по лондонской квартире, в которой остановилась на время поездки. Ролик она выложила в Instagram.

Ведущая написала, что приехала в британскую столицу с мужем на два дня.

«Он по делам, а я за компанию. Мой муж ученый. Его друзья — профессора — помогли нам снять квартиру в Лондоне», — объяснила Малышева.

Она заявила, что очарована домом, и показала множество необычных мелочей — от старинной открывалки для банок до люстры с настоящими свечами.

Ведущая программы о здоровье продемонстрировала работу приспособления для приготовления домашнего майонеза, показала кровать с высоким балдахином, камин с чайным столиком в виде картины, отверстие для выбрасывания мусора в столешнице.

Дом, по словам телеведущей, сохраняет «дух Британии», который она привезет и в Москву. Говоря о стоимости жилья, Малышева отметила, «что снимать квартиру раза в два дешевле, чем жить в гостинице».