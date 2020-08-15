Елена Малышева не смогла улететь из США в Россию

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что не может вернуться в Россию из США из-за отмены прямых рейсов между государствами. Есть только билеты через третьи страны.

«Я сейчас ищу билеты. Только через третьи страны. Кошмар!» — ответила телеведущая на комментарий пользователя в Instagram.

Малышева прилетела в Америку в отпуск навестить детей и внуков.

С 15 августа Россия возобновляет авиасообщение с Швейцарией. Рейсы будет выполнять лишь одна компания — «Аэрофлот». Улететь в Женеву можно один раз в неделю — по субботам. Пассажиры, которые приобрели билеты в Швейцарию после 1 мая 2020 года, вернут деньги за билеты. Тем, кто приобрел билеты до 1 мая с датой перевозки до 31 августа 2020 года, вернут средства в виде ваучеров на другой проездной документ.

Ранее возобновились полеты в Турцию, Танзанию и Великобританию. С 1 августа российские туристы могут посещать турецкие курортные города: Анталию, Аланию и Даламан. По возвращении с отдыха россиянам придется сдать тест на коронавирус и зарегистрировать его на сайте госуслуг.