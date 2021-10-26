Елена Летучая ответила на слова студенток школы «Останкино» об отчислении за лайки

Телеведущая и художественный директор высшей школы телевидения «Останкино» Елена Летучая ответила на заявления студенток, которые сообщили, что их отчислили за лайк под постом в Instagram, где критиковалась организация учебного процесса в нерабочие дни. По мнению Летучей, отчисленные занимались саботированием антиковидных мер.

В своем посте в Instagram журналистка добавила, что школа должна вернуться к обычной жизни, вероятно, уже после 8 ноября. Но студенты, которые были недовольны распоряжением властей о нерабочих днях и занимались критикой и клеветой в соцсетях, свое обучение в ней продолжать не будут.

«Наши бывшие теперь уже студентки решили, что саботирование подобных антиковидных мер — лучшее, что можно было предпринять на сегодняшний день. <…> Теперь вы можете принимать решения самостоятельно, соблюдать указы мэра или нет», — написала она, обращаясь напрямую к двум девушкам, которые ранее сообщили, что их отчислили.

Летучая подчеркнула, что дело тут не в лайках, как это представили, по ее словам, обиженные студентки. По мнению телеведущей, высшая школа «Останкино» всегда отличалась неукоснительным соблюдением законодательства, поэтому саботирование указов и ограничений в ее стенах неприемлемо.

Девушки, которым ответила Летучая, ранее объясняли, что они не саботировали ограничения, а выразили поддержку сообщению в Instagram, где руководству школу адресовали вопрос об оплате за пропущенные из-за нерабочих дней занятия.