Елена Драпеко сравнила рэпера Oxxxymiron с поэтами Серебряного века

В Государственной Думе обсудили творчество российского рэпера Oxxxymiron. Своими впечатлениями об альбоме с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась первый зампред комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко. Она считает, что произведения рэпера к новому альбому стали несколько мягче, чем ранее.

Драпеко призналась, что решилась послушать новый альбом благодаря журналистам. И некоторые композиции действительно ей понравились. С некоторыми вещами Драпеко все равно согласиться не может, потому что идеология не совпадает. К тому же, по словам депутата, Oxxxymiron «диссидентствующий».

«Но такого мало в этом альбоме. У него есть безусловное достоинство — он очень литературно грамотен, он талантлив. Но ничего нового в мире не бывает. Я слышала такое же: это начало 20-го века, Семен Кирсанов, Хлебников, даже Маяковский. Это всеиз этой серии. Только тогда это было без аккомпанемента», — сказала Драпеко.

Елена Драпеко отметила, что раньше такое творчество называлось «мелодекламацией». Она сказала, что не стала бы относить такие композиции к жанру музыки, потому что считает это скорее литературой.

Драпеко добавила, что рэпер однозначно талантливый авто, и именно поэтому его так любят слушатели. Она отметила, что в целом его настрой обусловлен исторически: интеллигенция изначально всегда оппозиционна любой власти, какой бы она ни была. Тем не менее, Драпеко считает рэпера образованным и добавляет, что у него есть чему поучиться.

1 декабря Оксимирон выпустил новый альбом «Красота и уродство», который моментально набрал миллионы прослушиваний. Кроме того, артист объявил о первых за пять лет концертах, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.