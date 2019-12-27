Вашингтон осудил запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. В России американскую позицию назвали вмешательством во внутренние дела страны и объяснили обыкновенной завистью.

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко напомнил, что США ранее назвали Крымский мост несуществующим и говорили о нем как о «голограмме, разработанной в секретных лабораториях ФСБ». Слова политика привело РИА «Новости».

«Так что с этой позиции по несуществующему мосту запустили несуществующие поезда», — заметил парламентарий.

Козенко обратил внимание на тот факт, что обсуждаемое событие является «сугубо внутренним делом России». Соединенным Штатам не следует в это вмешиваться. В истории, подчеркнул депутат, есть много примеров, когда подобная позиция не заканчивается для недоброжелателей страны ничем хорошим.

Схожего мнения придерживается и депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек. По его словам, чьих-либо указаний Россия слушать не станет, ведь речь идет о ее национальных интересах.

«В том, что касается национальных интересов, мы не собираемся выслушивать чьи-либо указания, ни от Киева, ни от Вашингтона», — отметил Бальбек. Выражение озабоченности с американской стороны он сравнил с реверансом Киеву.

Осуждение Вашингтона запуска движения поездов по переправе через Керченский пролив продиктовано обыкновенной завистью, и другой позиции от США было бы странно ожидать. Так считает глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

«Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способность самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект», — сказал он.

Молохов напомнил, что мост строился в условиях санкций, которыми Запад стремился «сдержать развитие России». Крымский мост он назвал гордостью страны.

Движение по железнодорожной части Крымского моста открыли 23 декабря. Первые поезда из Санкт-Петербурга и Москвы уже прибыли на полуостров. В США осудили запуск поездов и назвали его демонстрацией неуважения к целостности Украины.