Электроснабжение восстановили в Приморье

Электричество дали 9 сентября в 14:00 по местному времени.

«В 14:00 в зоне ответственности Дальневосточной распределительной сетевой компании всем потребителям подано напряжение», — сообщили в ведомстве.

Несколько подстанций и электросети края пришлось отключить на 7 и 8 сентября из-за сильного ветра и дождя. В результате без света остались жители Надеждинского, Лазовского, Партизанского, Хасанского и Хорольского районов, а также городских округов Большой Камень, Уссурийск и города Владивосток.