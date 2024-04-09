Общество 09 апреля 2024, 11:55 Электроснабжение подтопленного Орска начали возобновлять МЧС Оренбургской области: началось восстановление электроснабжения Орска РИА «Новости»

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Началось поэтапное возобновление электроснабжения пострадавшего от паводка Орска. Свет вернули в дома с уцелевшей проводкой и электрооборудованием, сообщил ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по Оренбургской области.

«В городе начали поэтапно возобновлять подачу электричества в дома», — сказал представитель пресс-службы.

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Перед подключением специалисты проверили состояние сетей в Орске. Электроснабжение возобновили, только если внутридомовая проводка и электрооборудование сетевой компании не пострадали, а дома, их подвалы и участки не ушли под воду.

В Оренбургской области разлилась река Урал и произошел прорыв дамбы. Эвакуировали более 6,5 тысячи человек, в том числе 2,5 тысячи из Орска. Многие из них потеряли единственное жилье. Специалисты предупредили, что пик паводка произойдет 10 апреля.