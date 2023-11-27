27 ноября 2023, 16:02
Электроснабжение на юге России восстановят за 2-3 дня — Минэнерго
Минэнерго заявило о планах восстановить электроснабжение на юге РФ за 2-3 дня
Минэнерго рассчитывает за два-три дня полностью восстановить электроснабжение на юге страны. Об этом сообщил замглавы ведомства Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия 24».
Он выразил надежду, что последствия непогоды удастся ликвидировать совместными усилиями энергетиков и региональных властей.
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«Полагаем, что сегодня запитаем Дагестан, основные сети будут восстановлены, сегодня же по Краснодарскому краю, Ростовской области тоже, в целом все аварийно-восстановительные работы в основной сети будут закончены», — сказал Грабчак.
Энергетики направили дополнительные бригады для ликвидации последствий шторма на юге России. В этом также помогают другие регионы страны.
Президенту Владимиру Путину доложили о стихийных бедствиях. Глава государства поручил правительству помочь регионам в ликвидации последствий.
Сильный шторм обрушился на Черноморское побережье в ночь на 27 ноября. Виной тому стал балканский циклон. В результате непогоды сотни тысяч жителей остались без света, сообщили «Известия».
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