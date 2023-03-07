Общество 07 марта 2023, 01:04 Электросети Херсонской области с апреля перейдут под контроль «Россетей» Минэнерго: эксплуатация электросетей Херсонской области с 1 апреля перейдет к «Россетям» Минэнерго России

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Эксплуатация электросетей Херсонской области перейдет к организации, ответственной за Единую национальную электрическую сеть. С 1 апреля в регионе начнут работать «Россети». Такое заявление появилось в Telegram-канале Минэнерго после визита замминистра энергетики Евгения Грабчака в ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

В Херсонской области также планируют запустить собственную генерацию электроэнергии на базе возобновляемых источников и построить газопровод в Геническ из Крыма.

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«Наша основная задача — перейти от оперативного восстановления инфраструктуры к созданию условий стабильной работы ТЭК новых регионов», — говорится в сообщении.

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В Запорожье будут восстанавливать и готовить к работе оборудование Запорожской ТЭС. Также среди задач — обеспечение стабильного теплоснабжения Энергодара.

Главной темой встречи в Мариуполе стало восстановление и развитие инфраструктуры ДНР и ЛНР. Также обсуждались вопросы тарифного и налогового регулирования в сфере ТЭК.