Электронный реестр мигрантов и иностранных работодателей появится в России

В России могут появиться электронные реестры иностранных работодателей и работников. В МВД уже подготовили соответствующую концепцию нормативного правового акта в сфере миграции.

В правительстве идею поддержали, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

«Предполагается реформирование порядка привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности путем введения двух электронных реестров: иностранных работников и привлекающих их работодателей», — рассказали в МВД.

Нововведения необходимы для упрощения процедур, связанных с привлечением к трудовой деятельности иностранных работников, а также для создания единого механизма легализации трудовой деятельности граждан других стран в России.

За основу нормативного правового акта МВД взяло модель с уплатой авансового платежа в рамках института патентов для иностранных граждан.