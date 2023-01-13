Общество 13 января 2023, 12:26 Электронные водительские права появились в приложении «Госуслуги Авто» Минцифры: в приложении «Госуслуги Авто» стали доступны электронные водительские права freepik

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Электронная версия водительских прав стала доступна в приложении «Госуслуги Авто». Об этом сообщило Минцифры в Telegram.

Мобильное приложение «Госуслуги Авто» работает с 2021 года и уже собрало свыше 2,5 миллиона водителей. Появление электронных прав в этом ресурсе стало возможным благодаря совместной работе Минцифры и МВД.

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Показать электронные документы очень просто, причем это можно сделать даже без доступа к интернету. Необходимо лишь выбрать в приложении нужные из них и нажать «Предъявить документы». Инспектор ДПС через специальную программу считает появившийся QR-код. Данные автоматически загрузятся из базы Госавтоинспекции.

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В приложении также есть цифровая копия СТС — второго основного документа, который требуют у водителей автоинспекторы. А еще доступны оформление европротокола онлайн, оплата и обжалование штрафов, запись на регистрацию автомобиля и замену водительских прав.

Следует, однако, помнить, что пока водители обязаны иметь при себе водительские права и в оригинальном виде, даже если у них есть электронные документы.