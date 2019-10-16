Электронные сигареты захотели признать менее вредными

На упаковках электронных сиграет, вейпов и систем нагревания табака могут появиться новые надписи. Производителям хотят разрешить указывать на преимущество подобных товаров перед табачными изделиями.

Подобная идея описана в концепции техрегламента на никотиносодержащие изделия, разработанного Евразийской экономической комиссией. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.

Изменения могут коснуться изделий с нагреваемым табаком, любых жидкостей для электронных сигарет и вейпов и комбинированных устройств. Сейчас контроль как качества, так и оборота такой продукции практически отсутствует.

Техрегламент будет содержать требования к производству, хранению, перевозке и реализации изделий. В нем должны указать и принципы маркировки. Именно в информацию на упаковке и могут добавить сведения о том, что такие товары менее вредные.

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Подобные меры, полагают авторы концепции, позволят убрать с рынка продукцию, содержащую опасные ингредиенты. Кроме того, под контролем окажутся объем вредных веществ в аэрозолях. Изделия, упаковка которых не содержит данных о риске ее использования и преимуществах перед курением табака, вообще хотят запретить. При этом конкретные примеры тех самых преимуществ не приводятся.

В Минсельхозе заметили, что точных данных о влиянии электронных сигарет и подобных устройств на здоровье людей пока нет. Исследования на эту тему еще ведутся. Эксперты опасаются, что формулировка концепции о «преимуществах перед курением табака» может ввести потребителя в заблуждение.